الخرطوم 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان "أوتشا" أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020 مستمرة في جميع أنحاء السودان، لافتًا إلى أن حوالي مليوني شخص حصلوا على مساعدات غذائية، فضلاً عن استمرار المساعدة في قطاعات أخرى.وأوضح مكتب أوتشا في بيان نشر اليوم، أنه في عام 2020 يخطط المجتمع الإنساني إلى مساعدة 6.1 مليون شخص في السودان، لافتًا إلى أنه يوجد نحو 42 % من الأشخاص المستهدفين لخطة الاستجابة في ولايات دارفور الخمس غرب السودان، و20 % في ولايات النيل الأزرق وجنوب كردفانجنوب وشمال كردفان وغرب كردفان، و18 % في الولايات الشرقية الأربع، وتوجد نسبة 20 % في الولايات الوسطى بما في ذلك الخرطوم.// انتهى //16:52ت م0087