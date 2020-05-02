أبها 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واستنطم جامعة الملك خالد حاليا فعالية رمضانية ضمن مشروع "مبادرون"، تنفذها كلية علوم الحاسب الآلي لتطوير المهارات البرمجية.وأوضح عميد كلية علوم الحاسب الآلي الدكتور علي بن محمد آل قروي أن برنامج الفعالية موجه لأبناء منسوبي ومنسوبات جامعة الملك خالد الدارسين بالمرحلة الثانوية، ويقدم تعليما وتدريبا مكثفين في مجال لغة برمجة بايثون (Python) خلال ليالي شهر رمضان المبارك ويستمر حتى الـ 20 من الشهر نفسه.وأشار آل قروي إلى أن البرنامج يهدف إلى تأسيس الفئة المستهدفة في مجال البرمجة الحاسوبية واكتشاف مواهبهم والاهتمام بهم منذ سن مبكرة وتسخير الجهود لصقل مهاراتهم وتطوير إبداعاتهم في مجال البرمجيات. واكد عميد كلية علوم الحاسب الآلي ان مخرجات البرنامج تتمثل في القدرة على إنشاء برنامج من سلسلة من التعليمات البسيطة في بايثون، وكتابة برامج لحل مسائل رياضية بسيطة ومعقدة، والقدرة على برمجة مشاريع صغيرة بما في ذلك برمجة الألعاب، ومعالجة الأخطاء التي قد تحدث في البرنامج، وكذلك القدرة على تحميل وتنصيب مكتبات متعددة للبايثون والتدرب على استعمالها.// انتهى //18:02ت م0125