أبها 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة عسير، بالتعاون مع مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسراة عبيدة اليوم، كلمة بعنوان "فضل شهر رمضان"، وذلك عبر البث المباشر في حساب الجمعية بمنصة تطبيق تويتر، في تمام الساعة العاشرة مساءً.وتأتي هذه الكلمة ضمن جهود الوزارة المتنوعة في جميع مناطق المملكة خلال هذا الشهر الفضيل بهدف توعية الناص وتبصيرهم في امور دينهم خلال هذا الشهر وتبيين سبل اغتنام أيامه بالصلاة والدعاء والذكر والصدقة وخب الخير وقيام الليل وغيرها من الأعمال الصالحة.// انتهى //18:05ت م0127