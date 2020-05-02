بريدة 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، أسفرت - بفضل الله - عن ضبط متهمَين - سعوديي الجنسية - (في العقد الثالث والرابع) من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقة الاستراحات ، وقد أقرّا بما نسب إليهما ، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة .// انتهى //18:06ت م0128