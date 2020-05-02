لندن 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسأكدت كارين برايدي نائب رئيس نادي وست هام الإنجليزي لكرة القدم اليوم، أن كل أندية الدوري الممتاز تريد إكمال الموسم على الرغم من وجود "الكثير من العقبات" لاستئنافه.وأدى انتشار وباء فيروس كورونا المستجد إلى تعليق منافسات كرة القدم في بريطانيا، بما في ذلك مباريات الدوري الممتاز، منذ التاسع من مارس الماضي إلى أجل غير مسمى.وجددت الأندية الجمعة الماضي تأكيد التزامها بإنهاء موسم 2019-2020، في حال تقليص القيود الاجتماعية المفروضة في بريطانيا نتيجة تفشي "كوفيد-19".وأشارت تقارير صحافية إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي أبلغت الأندية أن المباريات الـ92 المتبقية يجب أن تقام في عشرة ملاعب محايدة كي يستكمل الموسم.وتعد إقامة المباريات في ملاعب محايدة نقطة شائكة إضافية، حيث لا تزال هناك معارضة على أسس النزاهة الرياضية حول عدم تطبيق فكرة إنهاء الموسم على قاعدة مباريات الذهاب والإياب.// انتهى //18:09ت م0129