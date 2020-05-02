الرياض 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسأعلن فريق سوزوكي المشارك في بطولة العالم للدرجات النارية "موتو جي بي" السبت أن الأسباني خوان مير مدد عقده حتى موسم 2022، وذلك بعد أسبوعين من تمديد زميله ومواطنه أليكس رينس عقده.وقال الفريق في بيان له "يعد هذا الزوجي وحدة قوية وتنافسية لسوزوكي التي تتطلع إلى المستقبل وتهدف إلى تحقيق نتائج جيدة"، مضيفًا "هذا الإعلان يضع عينًا على المستقبل ويثبت الثقة التي يضعها فريق سوزوكي في سائقه الشاب".وخاض رينس (22 عاما)، بطل العالم لسباقات "موتو 3" عام 2017، أول سباق له في فئة "موتو جي بي" عام 2019، واحتل المركز الثاني عشر في بطولة العالم.وأسفر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد إلى إلغاء أو تأجيل العديد من السباقات ما أدى إلى ارجاء انطلاق بطولة العالم.وكان من المقرر أن تنطلق البطولة في الثامن من مارس، ولكن حلبة لوسيل أقيم عليها سباقي فئتي موتو 2 وموتو 3 بعدما قرر الاتحاد الدولي للدراجات النارية إلغاء سباق الفئة الأولى بسبب فيروس "كوفيد-19" والقيود التي كان قد بدأ بفرضها في حينه على حركة السفر.كما أعلن عن تأجيل سباقات تايلاند والولايات المتحدة والأرجنتين وإسبانيا وفرنسا وايطاليا وكاتالونيا وإلغاء سباقات المانيا وهولندا وفنلندا.وأصبح سباق مدينة برنو التشيكية في التاسع من أغسطس، الأول على روزنامة البطولة.// انتهى //18:10ت م0130