رفحاء 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسنفذت جمعية "تحبير"لتحفيظ القرآن الكريم بشعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بمشروع "عطاء القرآن"لكفالة الدور النسائية الأربعة التي تشرف عليها خلال الربع الثالث من عام 1441هـ،نفذت 10 حلقات استفاد منها 163 طالبة، 53 منهن أجتزن اختبارات الأجزاء وبإجمالي حفظ ومراجعة بلغت 8113 وجه.وبينت الجمعية أن جميع معلمات جمعية التحفيظ يدرسن في أكادمية المسجد النبوي عن بعد لحفظ القرآن الكريم وضبط أحكام التجويد.// انتهى //18:15ت م0132