الرياض 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسحصلت جامعة شقراء ممثلة في عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني على شهادة الآيزو ISO 27001 الخاصة بأمن المعلومات التي منحتها مجموعة Smg ، وتعد من أكبر شركات تقييم الأيزو في العالم، وذلك بعد أن أكدت على توافق وتطبيق أنظمة وإجراءات أمن المعلومات في الجامعة مع هذا المعيار الدولي.وأعرب معالي مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري عن أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والمضي قدماً في تقديم الخدمات الإلكترونية في بيئة تقنية آمنة ومنسجمة مع توجه رؤية المملكة 2030 التي تضمنت دعم وتعزيز البنية التحتية الرقمية.فيما أكد عميد تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني الدكتور سعد بن علي الأحمري أن هذا الأنجاز يدعم إستراتيجية الجامعة المتكاملة للأمن السيبراني وتطبيق أعلى معايير أمن المعلومات.وأوضح الأحمري أن لجنة المراجعة التابعة لمجموعة Smg قد منحت شهادة الأيزو للجامعة بعد أن اجتازت عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني بنجاح متطلبات هذه الشهادة والتي تغطي عدد من المحاور والنطاقات المتعلقة بأمن المعلومات وتشمل: سياسات وتنظيم أمن المعلومات، وأمن البنية التحتية، وأمن مركز البيانات، والتحكم في الدخول، والتشفير، والأمن المادي والغير المادي.وقدم الأحمري الشكر لمعالي مدير الجامعة على دعمه المتواصل للخطة الاستراتيجية لتحول الرقمي بالجامعة وأشرافه ومتابعته على جميع المشاريع التقنية وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه العمادة.// انتهى //18:18ت م0134