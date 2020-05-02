نجران 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسنفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران جولات ميدانية على الأسواق والأماكن العامة للتوعية بالإجراءات الوقائية والاحترازية من وباء كورونا "كوفيد19".وأوضح مدير عام الفرع بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني أن الجولات تأتي ضمن الجهود المبذولة للتوعية والتوجيه بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد الوباء خلال فترة رفع الحظر الجزئي ، وتقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة ، تطبيقاً لخطة الرئاسة العامة بتفعيل عمل المراكز مع أخذ كافة التدابير الوقائية من قبل منسوبي الهيئات حماية لأنفسهم وللمجتمع ، و إنفاذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.وأعرب الشيخ القحطاني عن اعتزازه بالدور الرائد لكافة الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية ، ومن بينها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقيادة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند في مواجهة وباء كورونا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهم الله- ، داعياً المولى القدير أن يرفع هذا البلاء عن بلادنا ومجتمعنا وسائر بلدان العالم.// انتهى //18:23ت م0135