مكة المكرمة 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02مايو 2020 م واسوفرت الأسواق المؤقتة التي تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة وفي أنحاء متفرقة من مكة المكرمة العاصمة المقدسة كل ما يحتاج اليه المواطنين والمقيمين من الخضروات والفواكه خلال شهر رمضان وتقليل التزاحم في مراكز التسويق وحلقة الخضار وتوزعت هذه الأسواق على حي العوالي ، ومنطقة حجز السيارات بالشرائع ، وشارع الضيافة ، وحجز السيارات في طريق المدينة ، وبجوار مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها ، ومواقف حجز السيارات بالزايدي".وأكدت الأمانة على أصحاب المحلات بأهمية وجود التباعد بين المتسوقين وعدم التزاحم وإستخدام الكمامات والقفازات وإتخاذ جميع الإجراءات التي تسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المتسوقين.كما تقوم الفرق الرقابية بمتابعة أعمال التعقيم والتطهير والنظافة بشكل مستمر لضمان نظافة جميع المواقع.// انتهى //18:23ت م0137