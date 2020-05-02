عام / شرطة القصيم : إيقاف مواطن وإحالته للنيابة العامة بعد ترويجه شائعات وادعاءات بتغيير فترات منع التجول
السبت 1441/9/9 هـ الموافق 2020/05/02 م واس
بريدة 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02مايو 2020 م واس
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، بأنه إشارة إلى ماتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحساب إخباري يروج شائعات تتعلق بالإجراءات والتدابير المتخذة للحد والوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد ، وادعاءات بتغيير فترات منع التجول ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تحديد هوية صاحب الحساب ، وهو مواطنٌ ، في العقد الخامس من العمر ، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة .
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18:55ت م
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