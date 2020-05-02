بريدة 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02مايو 2020 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، بأنه إشارة إلى ماتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحساب إخباري يروج شائعات تتعلق بالإجراءات والتدابير المتخذة للحد والوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد ، وادعاءات بتغيير فترات منع التجول ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تحديد هوية صاحب الحساب ، وهو مواطنٌ ، في العقد الخامس من العمر ، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة .// انتهى //18:55ت م0138