جيزان 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسيلقي معالي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان مساء اليوم, كلمة توجيهية يثمن فيها جهود رجال الأمن، وأبطال الصحة، في الحد من انتشار فيروس كورونا، والجهود التي يبذلها المؤذنين والدعاة إلى الله في بيان العقيدة الصحيحة حيال انتشار الأوبئة والبلاء في البلاد.وقدم مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي الشكر لمعالي الشيخ الفوزان على مشاركته في مبادرة "شكراً" الذي ينظمها الفرع تثمينا لجهود رجال الأمن وأبطال الصحة والمؤذنين والدعاة في الحد من انتشار فيروس كورونا، كما وجه الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على رعايته لهذه المبادرة.يذكر أن هذه الكلمة ستبث عبر قناة الوزارة في اليوتيوب الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم السبت.// انتهى //19:25ت م0141