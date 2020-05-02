رام الله 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسسجلت فلسطين ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة إلى 520 إصابة.وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن الاصابات الثلاث سجلت في بيت حنينا وواد الجوز والبلدة القديمة من القدس المحتلة.ولفتت إلى أن عدد الحالات النشطة بلغت 413 حالة، بينها 260 حالة في محافظة القدس بنسبة 63% من الحالات النشطة، والباقي في المحافظات الشمالية والجنوبية.// انتهى //19:31ت م0144