القاهرة 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل بمصر اليوم، هزة أرضية على بعد 200 كم شمال مدينة مرسى مطروح مركزها إحدى جزر كريت داخل البحر المتوسط، شعر بها سكان محافظتي القاهرة والجيزة.وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر، في بيان اليوم، أن الهزة الأرضية كانت في الساعة 2 مساء وبقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، على عمق 10كم، مؤكدا أنه لم تصل إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.// انتهى //19:40ت م0147