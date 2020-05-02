تونس 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واساقترح الاتحاد التونسي لكرة القدم إجراء جميع المباريات المتبقية لمنافسات الدوري في ملاعب العاصمة والمناطق المحيطة بها للاستجابة إلى الشروط الصحية والوقاية من فيروس كورونا المستجد.واقترح اتحاد الكرة في منشور صحي لمشروع عودة نشاط الكرة ، تجميع فرق الدوري الممتاز في فنادق بالعاصمة وإخضاعها إلى العزل طيلة المباريات المتبقية مع التقيد بشروط صحية.وينتظر الاتحاد موقف السلطات الرسمية من إمكانية عودة النشاط الكروي المعلق منذ منتصف مارس الماضي بعد جلسة بين رئيس الاتحاد ووزير الرياضة.وذكر الاتحاد في بيان له إنه "يؤكد احترامه لكل قرارات مؤسسات الدولة وأولوياتها في سياستها العامة لمجابهة جائحة كورونا وأن الرجوع للتدريبات الفردية او الجماعية او المباريات الرسمية يخضع لترخيص مسبق من مؤسسات الدولة".ومن بين مقترحات الاتحاد استئناف التدريبات في مرحلة أولى داخل مجموعات مصغرة وإجراء المباريات في ملاعب العاصمة والمناطق القريبة منها من دون حضور الجماهير وإجراء التحاليل الطبية للاعبين بشكل دوري.وتبقت 10 جولات على نهاية الموسم الحالي حيث يتصدر الترجي جدول الترتيب بـ44 نقطة.// انتهى //19:48ت م0148