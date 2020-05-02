روما 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسأكد جوزيبي إياكيني المدير الفني لفريق فيورنتينا الإيطالي أنه يختلف مع الأندية التي سعت أو عرضت استئناف التدريبات بشكل مبكر بعد رفع حالة الإغلاق بشكل تدريجي في إيطاليا التي عانت بشدة من أثار فيروس كورونا المستجد.وقال إياكيني : "كرة القدم تستند إلى الولاء ، ينبغي أن يسود الاحترام بين الزملاء والفرق، أن تستأنف الفرق التدريبات في نفس الوقت، وليس بعضها الآن وبعضها بعد اسبوعين".وجاءت تصريحات إياكيني بعد أن تقدم نابولي بطلب للسلطات الإقليمية لاستئناف التدريبات يوم الاثنين القادم أملا في الحصول على استثناء من الحكومة التي تفتح المجال أمام عودة الألعاب الفردية، في الوقت الذي أبقت فيه المعسكرات التدريبية لكرة القدم مغلقة حتى 18 مايو الجاري.وقد تنهي أندية بارما وبولونيا وساسولو وسبال حالة العزلة التي تعيشها منذ شهرين، وتستأنف التدريبات بعد غد الاثنين.// انتهى //19:51ت م0149