الرياض 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسأكد رئيس اللجنة الأولمبية الهندية ناريندر باترا الجمعة أن بلاده ستضاعف جهودها للفوز بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية لعام 2032 وغيرها من الأحداث الدولية عندما تخف حدة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.وأضاف "نحن جادون، وبالتأكيد سننافس على تنظيم دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2026، وأولمبياد 2032".وكانت الهند أبدت اهتمامها لدى اللجنة الأولمبية الدولية بتنظيم حدث عام 2026، لكنها تواجه منافسة من تايلاند وروسيا وكولومبيا.كما يتم الترويج لكوينزلاند في أستراليا وشنغهاي الصينية وإمكانية ملف مشترك بين عاصمتي الكوريتين سيول وبيونغ يانغ لأولمبياد 2032.وأوقف انتشار وباء "كوفيد-19" حول العالم جميع المناقشات. وأشار باترا، وهو أيضا رئيس الاتحاد الدولي للهوكي، إلى أن إعداد الملف بدأ لعام 2032 ولكن العمل مجمد الآن، موضحا أن المجال مفتوح حتى عام 2025 لاتخاذ قرار نهائي.وقال باترا: "هناك فريق يزور مختلف المواقع نواصل الحوار معهم ثم يقدمون تقريرا. إنها عملية متواصلة، وأعتقد أنها لن تبدأ قبل ديسمبر القادم".ولفت النظر إلى أن "هذا ليس الوقت المناسب للتحدث مع رواد الأعمال أو الحكومة حول الترويج للألعاب الأولمبية. الأولية الآن لكيفية حل هذه المشكلة التي ظهرت في العالم"، في إشارة إلى فيروس "كوفيد-19".واستضافت الهند في عام 2010 دورة ألعاب الكومنولث في العاصمة نيودلهي،فيما تسبب فيروس كورونا المستجد بتأجيل أولمبياد طوكيو من صيف 2020 سنة كاملة ليصبح عام 2021.وتوقع باترا أن رياضيي بلاده سيحققون أكثر من عشر ميداليات في الأولمبياد المقبل.وقال: "لقد تأهل حتى الآن نحو 80 رياضيا هنديا إلى الألعاب الأولمبية ويخضعون لمراقبة المديرين وكبار المدربين".وأضاف "لذلك أنا أحافظ على تنبوئي السابق في عدد الميداليات المتمثل في إحراز أكثر من 10 وأنا لا أعتقد أن هذا الوضع سيغير أي شيء".وأكد باترا أنه يعول على منتخب الهوكي للرجال، حيث نجحت الهند في تاريخ مشاركاتها بالفوز بثماني ميداليات أولمبية ذهبية، لكنها فشلت بالوصول إلى المربع الذهبي منذ أولمبياد 1980 في موسكو.وقال: "في هذه الألعاب الأولمبية أنا أتطلع بالتأكيد إلى منتخب الرجال للحصول على ميدالية".//انتهى//21:09ت م0150