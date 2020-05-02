واغادوغو 09 رمضان 1441هـ الموافق 02 مايو 2020 واسأعلن رئيس لجنة الانتخابات في بوركينافاسو نوتون أحمد باري، أن الاقتراع الرئاسي والتشريعي سيجرى بتاريخه المحدد في 22 نوفمبر 2020.وقال في تصريحات له نقلتها وكالة الأنباء البوركينية: "إن لا شيء يمنع من إجراء الانتخابات في موعدها و لا شيء يعرقل تنظيمها حتى الآن".وكان بعض بعض السياسيين في بوركينافاسو، قد أعلنوا ترشحهم للانتخابات المقبلة في البلاد، بينهم الرئيس الحالي روك مارك كريستيان كابوري، و كذلك رئيس الوزراء السابق كادري ديزيري ويدراوغو.// انتهى //21:09ت م0151