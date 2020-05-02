الرياض 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واستغلب الألماني يانيك هانفمان على مواطنه داستين براون 4 / 3 (7 / 4) و4 / صفر اليوم، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن بطولة استعراضية انطلقت بألمانيا أمس في ظل توقف منافسات تنس المحترفين بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).وفي ظل القيود المفروضة بسبب أزمة الوباء، جرى السماح بإقامة البطولة الاستعراضية، التي تقام لأربعة أيام، بمشاركة ثمانية لاعبين ألمان، بدون جماهير ومع حضور ثلاثة أشخاص فقط في الملعب، هم اللاعبان والحكم.وأقيمت المباراة بنظام مجموعات مصغرة بحيث تتضمن كل مجموعة سبعة أشواط على الأكثر.ويعد هانفمان المصنف 143 على العالم، واللاعب الأفضل تصنيفا بين اللاعبين الثمانية المشاركين في البطولة التي تبلغ قيمة جائزتها المالية 25 ألف دولار، بينما يعد براون اللاعب الأشهر وقد اكتسب شهرته عند فوزه على النجم الإسباني رافاييل نادال في بطولة ويمبلدون قبل خمسة أعوام.// انتهى //21:09ت م0152