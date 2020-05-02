مدريد 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسأعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز اليوم عودة الرياضيين المحترفين إلى التدريبات بعد مدة من الحظر بسبب تفشي وباء كورونا ( كوفيد-19) .وقال سانشيز, خلال مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "ماركا": "آمل أن يعود النشاط قريبا, والقرار سيكون بيد الاتحادات والرابطات المسؤولة عن المنافسات".وأضاف: "لقد بدأنا بالسماح بالتدريبات الفردية لفرق الرياضات الجماعية, على أمل أن يعود النشاط في أقرب وقت ممكن, لكننا سنراه على شاشات التلفاز وليس في الملاعب".وتابع: "نحن نحصد مكافآت التضحيات التي قدمناها خلال هذه الأسابيع الطويلة", مشدداً على أنه مع انفتاح البلاد سيحتاج الناس إلى الالتزام بضبط النفس والمسؤولية الشخصية للحد من المخاطر المحتملة لعودة الوباء.// انتهى //22:16ت م0166