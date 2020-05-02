عمّان 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسأدان الاتحاد البرلماني العربي اليوم، العملية الإرهابية التي استهدفت إحدى المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة المصرية في سيناء، وأسفرت عن مقتل ضابط وإصابة آخرين.وأعرب رئيس الاتحاد المهندس عاطف الطراونة في بيان صدر بالعاصمة الأردنية عمان، عن استنكاره بأشد العبارات لهذا العمل الإرهابي الإجرامي، مشيرا إلى أن مرتكبيه انتهكوا حرمة شهر رمضان الفضيل، سعيا منهم لزرع بذور الفتنة والشقاق, معربا عن أصدق وأحر مشاعر العزاء لمصر رئيسا وقيادة وشعبا ولأسر ضحايا العملية الإرهابية، وعن أمله بالشفاء العاجل للمصابين.// انتهى//22:16ت م0167