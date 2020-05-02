أبها 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسشدد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع ضرورة الاهتمام بالمولات في جميع مدن و محافظات المنطقة ومتابعتها أولاً بأول؛ لتحقيق الشروط والمعايير المطلوبة فيما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية بعد استئناف عملها مؤخرا .جاء ذلك خلال جولة تفقدية اليوم على عدد من المولات التجارية والأسواق بمدينة أبها لمتابعة تطبيق الإجراءات الرقابية والصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أوصت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية وتقوم بتطبيقها الأمانة والبلديات المرتبطة؛ وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.وأشار الدكتور وليد الحميدي إلى أن الجولة جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وبتوجيه ومتابعة مستمرة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، وذلك بهدف تكثيف الجولات الرقابية على المولات التجارية والمنشآت التجارية والغذائية لتعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا كوفيد - 19.// انتهى //22:27ت م0168