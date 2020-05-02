عدن 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسأعلنت اللجنة العليا لمواجهة كورونا في اليمن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ، اثنتان منها في عدن، والثالثة في محافظة تعز.وقالت اللجنة في بيان على حسابها الرسمي في تويتر الليلة، إن حالات الإصابة المسجلة هي لمخالطين بالإصابات السابقة في المحافظتين.ويرفع هذا العدد من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في اليمن إلى 10 حالات.‏وذكرت اللجنة أن الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية وقامت فرق الرصد بحصر المخالطين وقد اتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.// انتهى//22:40ت م0171