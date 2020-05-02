الرياض 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسطالب النادي الأهلي حامل لقب ومتصدر الدوري المصري لكرة القدم اليوم بضرورة العمل على استكمال الموسم الكروي المعلقة مبارياته بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في توقيت تحدده الحكومة ويضمن عودة آمنة صحيا واقتصاديا ورياضيا.وحدد النادي موقفه من استئناف النشاط الرياضي، مشدداً على ضرر "حرمان الأندية من بقية عوائدها التسويقية وفقًا لتعاقداتها مع الشركات الراعية والحاصلة على حقوق البث وخلافه".وأضاف "سدد النادي الأهلي والمفترض سائر الأندية ما يوازي 85% من رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية عن الموسم الحالي وفي المقابل لم تحصل الأندية على نفس النسبة من عوائدها المالية، وإذا ألغي النشاط لن تحصل على أكثر من 50%".وطالب الأهلي بـ"عدم الاستعجال في اتخاذ قرار الإلغاء" بعد تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 حتى صيف 2021 وتأجيل التصفيات الأفريقية للمنتخبات.وتابع "إذا أخذنا في الاعتبار أن الموسم الحالي بدأ في سبتمبر الماضي، ومن ثم يمكن أن ينطلق الموسم الجديد في أكتوبر مثلما حدث في السابق. وماذا عن فترة التوقف من مايو إلى أكتوبر حال الإلغاء وهناك ثلاثة أندية مصرية تبحث عن الاحتكاك القوي قبل استكمال مشوارها في بطولات أفريقيا".وكشف الأهلي أن "إلغاء النشاط الكروي، بالطبع يتبعه إلغاء بقية الأنشطة في اللعبات الأخرى، وهو ما يترتب عليه تسريح الأجهزة والعاملين في هذه اللعبات للتخلص من أعباء رواتبهم الشهرية، وهذا يتنافى مع توجهات الدولة ومؤسساتها في الحفاظ على حقوق الموظفين والعاملين وكذا العمالة المؤقتة".ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري قبل توقفه بـ49 نقطة من 17 مباراة مقابل 33 للمقاولون العرب من 18 مباراة.وكان عدد من الأندية تقدمها الزمالك قد طالب بإلغاء الموسم الحالي.//انتهى//22:52ت م0174