تبوك 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واستنظم الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك غداً، دورة تدريبية عن بعد بعنوان " مهارات تعامل الأبناء مع الوالدين "، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، عبر البث المباشر في حساب الجمعية على الإنستجرام .وأوضحت الجمعية أن الدورة ستتناول العديد من المحاور منها : فضل بر الوالدين والتعرف على أنماط شخصية الوالدين ومهارات الحوار والرعاية للوالدين , مشيرةً إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن برنامج " فعاليات رمضان " الذي تنفذه الجمعية من خلال تقديم حزمة من الدورات التثقيفية والتطويرية عن بعد مجاناً , وفي مختلف المجالات مستهدفة الفئات المجتمعية كافة , وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية و حرص الجمعية على تفعيل دورها لتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي من خلال محاضرين معتمدين.// انتهى //22:53ت م0175