الرياض09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واستنظم غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية مساء الثلاثاء القادم لقاء عن بعد للتعريف بمركز الاستجابة لأزمة كورونا (MCRC)، الذي يعد أحد مبادرات وزارة الاستثمار للتصدي لآثار الجائحة في بيئة الأعمال.وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة الأستاذ محمد الساير أن اللقاء سيتحدث فيه وكيل الخدمات واستشارات المستثمرين والمشرف على المركز بوزارة الاستثمار الأستاذ إبراهيم صالح السويل , حيث يسلط الضوء على الدور الذي يقوم به المركز في مجال التواصل مع المستثمرين بالمملكة لضمان استمرار أعمالهم ومساعدتهم في التصدي للتحديات التى تواجههم.وأشاد الساير بالدور الذي تقوم به الوزارة في مجال تهيئة بيئة الأعمال وحرصها على نشر الوعى وتوجيه الإرشادات للمستثمرين لطرق التعامل مع أزمة كورونا والتواصل مع الجهات الحكومية كافة لحل ما يواجهم من تحديات، مؤكداً أن إنشاء المركز يؤكد ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بقطاع المستثمرين وسعيها إلى حل مشكلاتهم وتوفير بيئة الأعمال الجاذبة.// انتهى //22:59ت م0176