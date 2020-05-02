ينبع 09رمضان 1441هـ الموافق 02مايو 2020م واسوثقت وكالة الأنباء السعودية "واس" بمحافظة ينبع مساء اليوم في وقت الإفطار جهود رجال الأمن وهم يواصلون تنفيذ منع التجول للمحافظة على أمن المواطن والمقيم والسهر على راحتهم.وقد تجولت "واس" بين مجموعة من رجال الأمن بمحافظة ينبع وهم يتناولون الإفطار في الطرقات والميادين العامة , وسط التزام الأهالي بأمر منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا .// انتهى //23:00ت م0177