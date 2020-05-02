أبها 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسوقف محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط اليوم ، على تجمعات العمالة في وسط البلد بالمحافظة ، بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ومدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز المغلوث.ونوقشت خطورة التجمعات البشرية في حي الدرب وسط البلد ومحيطه وإيجاد الحلول في ظل جائحة كورونا لمكافحته وعدم انتشاره، حيث جرى الاتفاق على تشكيل أربع لجان داعمة للجنة الخماسية، بحيث تقوم أعمال هذه اللجان بالوقوف بشكل يومي على الأحياء التي بها تجمعات للعمالة والأسواق وذلك خلال فترة السماح، وعدم السماح لأي بسطات خارجية للبيع ، ونشر الوعي بجميع اللغات التي ينتمي لها العمالة والدعم الأمني المناسب لتلك اللجان للقيام بآداء مهمتهم على أكمل وجه ، ومضاعفة أعداد ممثلي الجهات باللجنة ، و دعم اللجنة بعدد إضافي من دوريات الشرطة ومراقبي البلدية من أبها، تحت إشراف محافظ خميس مشيط، إلى جانب إعداد تقارير يومية عن إنجازات اللجنة.// انتهى //23:15ت م0179