رفحاء 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واستواصل بلدية شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية حاليا، متمثلة في قسم الزراعة، بعملية إزالة الحوليات الشتوية واستبدالها بزراعة النباتات الحولية الصيفية بمداخل المدينة، وذلك ضمن الاهتمام بالمزروعات من الشجيرات والشتلات والحوليات وغيرها، في برنامج موسع للعناية بالرقعة الخضراء، وتوسيعها وتحسين المظهر الجمالي للمسطحات الخضراء.وعملت الفرق الميدانية التابعة للبلدية بجميع المواقع التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وتهيئة بما يتناسب مع موقعها بما يحسن المشهد الحضري لها.من جانب آخر يقوم قسم المشروعات بالبلدية باستكمال أعمال إنشاء مجمعات وخدمات عامة ودوراة مياه بالحدائق العامة.// انتهى //23:46ت م0186