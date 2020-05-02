المدينة المنورة 9 رمضان 1441هـ الموافق 2 مايو 2020م واسنفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة جولات ميدانية من خلال تسيير دوريات ميدانية توعوية على الأسواق والأماكن العامة لتقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة , وذلك ضمن الجهود المبذولة للتوعية والتوجيه باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة للحد من انتشار فيروس كورونا خلال فترة رفع منع التجول الجزئي .وأوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع أن هذه الجولات الميدانية التوعوية التي تنفذ بتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند ، تأتي امتداداً لخطة الرئاسة العامة بتفعيل عمل المراكز مع أخذ التدابير الوقائية كافة من قبل منسوبي الهيئة .// انتهى //23:46ت م0187