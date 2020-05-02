رفحاء 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واستواصل بلدية روضة هباس بمنطقة الحدود الشمالية تكثيف جولاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية والتجارية بهدف الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى استيفائها الاشتراطات والتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة للالتزام بالتعليمات والاشتراطات واللوائح الصادرة بخصوص هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة.وتواصل البلدية أعمال الإصحاح البيئي من خلال تعقيم وتطهير الأرصفة والأماكن العامة، وغسيل وتعقيم محلات بيع الغاز.// انتهى //23:46ت م0188