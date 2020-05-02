الرياض 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسينظم اتحاد ألعاب القوى باللجنة البارالمبية السعودية يوم الثلاثاء المقبل سباقا للكراسي لذوي الإعاقة "عن بعد "عبر تطبيق زوم .ويهدف اتحاد ألعاب القوى من تنظيم السباق لتعويد اللاعبين علي التمارين عن بعد لما لها من أهمية بالغة في زيادة الممارسة الفعلية ورفع المعدل البدني، إضافة إلى التأكد التام من إتمام البرامج التدريبية المعدة من الأجهزة الفنية للاعبين في أثناء الفترة الحالية ، ومعرفة قوة التحمل لدي عينة من اللاعبين.وسيشهد السباق الذي سينطلق عند العاشرة والنصف مساءً ، مشاركة أكثر من 20 لاعباً من داخل المملكة وخارجها قاموا بالتسجيل في الرابط الذي أعلن عنه الاتحاد https://forms.gle/7a9ozF5DrrcCB7ji7 .// انتهى //23:54ت م0189