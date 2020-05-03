أديس أبابا 09 رمضان 1441هـ الموافق 02 مايو 2020 واسأعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الوفيات في أفريقيا بفيروس كورونا بلغ 1689 حالة وفاة في 53 دولة من أصل 55 دولة أفريقية.وأضاف المركز التابع للاتحاد الأفريقي، في بيان له اليوم، أن حالات الإصابة الإجمالية بفيروس كورونا في أفريقيا بلغت 40 ألفًا و 746 حالة، مع تسجيل 13 ألفا و 383 حالة شفاء .وأوضح البيان تسجيل 1075 حالة وفاة شمال القارة، و 130 حالة في جنوبها، و111 حالة في الشرق، و259 حالة في الغرب، فيما سجل وسط القارة 114 حالة وفاة.// انتهى //00:33ت م0191