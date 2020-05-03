واشنطن 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل 30,326 إصابة مؤكدة و 1,829 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,092,815 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 64,283 حالة وفاة.// انتهى //00:34ت م0192