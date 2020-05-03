تونس 09 رمضان 1441هـ الموافق 02 مايو 2020 واسأحبطت قوات الأمن التابعة لمحافظة صفاقس جنوب شرق تونس، عمليتي اجتياز غير شرعية للحدود البحرية باتجاه أوروبا وضبطت 59 شخصا .وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها اليوم أن قواتها بالمنطقة تمكنت من ضبط 17 مهاجرا غير شرعي في العملية الأولى كانوا على متن مركب صيد بحري بمنطقة طينة ، فيما أوقفت في مرحلة ثانية 42 آخرين بمنطقة جبنيانة ، وكانوا جميعا ينوون اجتياز الحدود البحرية.وأشار البيان إلى إحالة الموقوفين على الجهات المختصة بمدينة صفاقس واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.// انتهى //00:34ت م0193