عام / الأمن التونسي يوقف 59 مهاجرا غير شرعي
الأحد 1441/9/10 هـ الموافق 2020/05/03 م واس
تونس 09 رمضان 1441هـ الموافق 02 مايو 2020 واس
أحبطت قوات الأمن التابعة لمحافظة صفاقس جنوب شرق تونس، عمليتي اجتياز غير شرعية للحدود البحرية باتجاه أوروبا وضبطت 59 شخصا .
وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها اليوم أن قواتها بالمنطقة تمكنت من ضبط 17 مهاجرا غير شرعي في العملية الأولى كانوا على متن مركب صيد بحري بمنطقة طينة ، فيما أوقفت في مرحلة ثانية 42 آخرين بمنطقة جبنيانة ، وكانوا جميعا ينوون اجتياز الحدود البحرية.
وأشار البيان إلى إحالة الموقوفين على الجهات المختصة بمدينة صفاقس واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
// انتهى //
00:34ت م
0193