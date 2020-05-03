عام / "واس" تواصل رصد جهود رجال الأمن بمحافظة أملج في تطبيق أمر منع التجول
الأحد 1441/9/10 هـ الموافق 2020/05/03 م واس
أملج 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس
يواصل رجال الأمن في القطاعات الأمنية بمحافظة أملج ، جهودهم في تطبيق منع التجول الذي اتخذته المملكة كأحد الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين .
ورصدت "واس" خلال جولتها الميدانية ، جهود رجال في الشوارع والميادين العامة ومداخل ومخارج المحافظة، وسط خلو الشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة من السيارات والمارة كدليل على التزام المواطن والمقيم بتنفيذ القرار .
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