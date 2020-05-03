أملج 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسيواصل رجال الأمن في القطاعات الأمنية بمحافظة أملج ، جهودهم في تطبيق منع التجول الذي اتخذته المملكة كأحد الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين .ورصدت "واس" خلال جولتها الميدانية ، جهود رجال في الشوارع والميادين العامة ومداخل ومخارج المحافظة، وسط خلو الشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة من السيارات والمارة كدليل على التزام المواطن والمقيم بتنفيذ القرار .// انتهى //00:39ت م0194