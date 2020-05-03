المدينة المنورة 09 رمضان 1441 الموافق 2 مايو 2020م واسأزالت أمانة المدينة المنورة ممثلة بالبلديات الفرعية تعديات على أراضٍ حكومية قدرت مساحاتها الإجمالية بأكثر من ٣٩ ألف متر مربع، تمثلت في إقامة مسلخ عشوائي وحظائر أغنام مجاورة لأحياء سكنية، و تعديات على أراضي حكومية .واوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت مسلخ عشوائي وحظائر للأغنام أقيمت على عدد من المواقع الحكومية وجرى إزالتها، مؤكدة أنها لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعديات في أي موقع وذلك عبر الاتصال بمركز العمليات الموحد ( 940 ) أو عبر تطبيق ( بلدي 940 ) المتوفر في متاجر الأجهزة الإلكترونية.// انتهى //00:47ت م0197