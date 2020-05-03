محايل 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسشهدت محافظة رجال ألمع اليوم حضورا أمنياً لجميع القطاعات الأمنية وقت أمر منع التجول بدءاً من الساعة الخامسة عصراً، الذي يأتي ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وتجولت عدسة "واس" بمختلف الطرق الرئيسة والشوارع بالمحافظة للوقوف على تطبيق الأمر، حيث أظهر المواطنون والمقيمون التزاماً تاماً من خلال تجاوبهم واستشعارهم بمسؤولياتهم الداعمة لخطط الجهات الحكومية في مكافحة الفيروس ومنع انتشاره .// انتهى //00:52ت م0198