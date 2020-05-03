المدينة المنورة 09 رمضان 1441 الموافق 2 مايو 2020م واستستكمل فرق التوعية الصحية بصحة منطقة المدينة المنورة جهودها في المسح الميداني لزوار المراكز التجارية بمحافظة الحناكية حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين بالمحافظة .وتعمل الفرق الطبية الميدانية بالمحافظة على إنشاء نقاط فرز بصري عند مداخل المراكز التجارية لقياس درجة حرارة الجسم عبر جهاز للقياس بالأشعة تحت الحمراء وعلى تعزيز التوعية الصحية لدي المتسوقين بالتباعد وأخذ المسافة المناسبة التي لا تقل عن متر ونص. ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد " كوفيد19 " .// انتهى //00:53ت م0199