الرياض 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، مساء اليوم اجتماعًا عن بُعد بحضور أعضاء المجلس.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ودراسة التأثيرات السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وأثرها الملموس على المجال الرياضي بمختلف دول العالم.وبناءً على قرار اللجنة الأولمبية الدولية، بتأجيل إقامة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لتقام في العام المقبل 2021، فقد قرر مجلس الإدارة، تأجيل إقامة الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي 2021 حتى إشعار آخر، على أن تقوم لجنة الإشراف والتنسيق للدورة بالتواصل مع اللجنة المنظمة لتحديد الموعد الجديد لها، مع مراعاة الارتباطات الدولية في عام 2022.// انتهى //00:53ت م0200