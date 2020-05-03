عام / فريق الهلال الأحمر التطوعي بالقريات يقيم نقاط للفرز البصري بأحد الأسواق
الأحد 1441/9/10 هـ الموافق 2020/05/03 م واس
القريات 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس
أقام فريق الهلال الأحمر التطوعي بمحافظة القريات التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف نقاط للفرز البصري بأحد الأسواق التجارية بالمحافظة .
وأوضح المتحدث الرسمي باسم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف أن مشاركة الفريق ثمثلت في تقديم الفرز البصري ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 للمتسوقين مع تقديم المعقمات والنصائح والإرشادات والتي من شأنها توعية أفراد المجتمع للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد .
وبين أن هذه المشاركة تأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها الهيئة بهدف الحد من إنتشار فيروس كورونا بالوصول لأفراد المجتمع في بعض المواقع الحيوية، حرصاً على إيصال بعض الرسائل التوعوية والتثقيفية .
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