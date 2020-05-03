الرياض 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واساعتمد الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات الشعار الخاص بلجنة الإعلام والتوثيق ضمن الخطوات التطويرية للجان الفرعية للاتحاد .وكان أعضاء لجنة الإعلام والتوثيق بقيادة رئيس اللجنة الرائد علي العلي ومنسوبي اللجنة رفعوا للأمانة للاتحاد الشعار وبعرضه على رئيس الاتحاد تمت الموافقة عليه واعتماده ليكون شعاراً للجنة الإعلام والتوثيقمن جانبه أوضح الرائد علي العلي أن شعار اللجنة طرح جزئيا في اللقاء التنشيطي للإعلامين الرواد العرب الذي عقد - عن بعد - يومي 5 - 6 أبريل 2020م ثم أُخضع للتطوير والتعديل الطفيف والتشاور عليه ، مشيراً إلى أن اللجنة ستشهد في الفترة المقبلة في أعمالها المزيد من التطوير ، من خلال العديد من المبادرات مثمناً ما يبذله زملاؤه أعضاء اللجنة من جهود للقيام بمهامهم.// انتهى //01:55ت م0209