الباحة 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسشارك محافظ العقيق فيحان بن حمود العتيبي اليوم رجال الأمن إفطارهم الرمضاني في الميدان، للتأكد من فاعلية وكفاءة تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.وأشاد المحافظ بأداء رجال الأمن بجميع الأجهزة الأمنية، مبيناً أن مثابرتهم وتعاملهم الإنساني الراقي ذو أثر كبير في تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية.وتابع العتيبي ميدانياً الإجراءات الأمنية لتنفيذ منع التجول بالمحافظة, بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, مثمناً النجاحات التي حققتها خطط الأجهزة الأمنية بمحافظة العقيق والمراكز التابعة لها التي نفذت بانضباط وإجراءات دقيقة.// انتهى //02:04ت م0210