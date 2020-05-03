المنامة 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسعقد قسم الاتصالات والإعلام بالاتحاد الآسيوي لكرة السلة اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع المركز الإعلامي بالاتحاد البحريني لكرة السلة بحضور رئيس المركز حسين الدرازي وعضوي المركز أحمد المحاري ومحمد الدرازي.وفي بداية الاجتماع، رحب مدير الاتصالات والاعلام بالاتحاد الآسيوي هوسيب سيرايداريان بأعضاء المركز الإعلامي لاتحاد السلة، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية ولاسيما في منافسات تصفيات كأس آسيا 2021، مشيداً بالتميز الإعلامي والعمل الاحترافي المقدم من الاتحاد البحريني لكرة السلة، وبالدور الكبير والبارز للمركز الإعلامي بالاتحاد، مؤكداً أن اتحاد السلة البحريني يمتلك مركزًا إعلاميًا متكاملًا وهذا ما تعكسه الخدمات الإعلامية التي يقدمها، إضافة إلى التعاون الكبير مع دائرة الاتصال والإعلام بالاتحاد الآسيوي.ونوقش خلال الاجتماع آداء العمل الإعلامي لاستضافة الاتحاد البحريني المباراة الافتتاحية للمنتخب البحريني في المرحلة النهائية من تصفيات كأس آسيا 2021، التي التقى فيها بمنتخب الهند يوم الجمعة 21 فبراير الماضي، حيث أبدى قسم الاتصالات والإعلام بالاتحاد الآسيوي لكرة السلة ملحوظاته عن العمل الإعلامي للتصفيات، كما استمع إلى الخطة الإعلامية للاتحاد البحريني وأبرز التحديات والمعوقات التي واجهت العمل خلال التصفيات.وأبدى مسؤولو قسم الاتصال والإعلام بالاتحاد الآسيوي لكرة السلة رغبتهم في تعزيز التعاون بشكل أكبر مع المركز الإعلامي لاتحاد السلة في المرحلة المقبلة، مؤكدين أن الاتحاد الآسيوي لن يتفانى في تقديم أي شكل من أوجه التعاون مع الاتحاد البحريني في الجانب الإعلامي.// انتهى //02:06ت م0211