تبوك 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبّان، بأنه إشارة إلى المقطع الصوتي المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يبث شائعة ومعلومات مغلوطة عن إصابة حالة بفيروس "كورونا" بمحافظة أملج، وانتقال العدوى لعدد كبير من الأشخاص المخالطين، وانتشار الفيروس في المرافق والمجمعات التجارية، بغرض الإرجاف ونشر الهلع بين أهالي المحافظة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل من الله - من تحديد هويته والقبض عليه وهو ( مواطن بالعقد الرابع من العمر )، وجرى استكمال الإجراءات بحقه، وإحالته لفرع النيابة العامة.// انتهى //02:20ت م0212