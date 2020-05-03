اجتماعي / " الحوار الأسري" برنامج تدريبي عن بعد بجمعية سعداء بنجران
الأحد 1441/9/10 هـ الموافق 2020/05/03 م واس
نجران 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس
نفذت جمعية التنمية الأسرية بنجران "سعداء"، اليوم، برنامجاً تدريبياً عن بعد ، بعنوان "الحوار الأسري"، عبر تطبيق برنامج زووم.
ويأتي البرنامج ضمن البرامج التدريبية المجتمعية التي تنفذها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك ، بهدف تعزيز قدرات الآباء والمهتمين بالتربية في مجال الإسهام في رقي المجتمع وتطوير أفراده في حل المشكلات والتغلب على المعوقات باستخدام الحوار البنَّاء المبني على أسس عقلية .
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