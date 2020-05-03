نجران 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسنفذت جمعية التنمية الأسرية بنجران "سعداء"، اليوم، برنامجاً تدريبياً عن بعد ، بعنوان "الحوار الأسري"، عبر تطبيق برنامج زووم.ويأتي البرنامج ضمن البرامج التدريبية المجتمعية التي تنفذها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك ، بهدف تعزيز قدرات الآباء والمهتمين بالتربية في مجال الإسهام في رقي المجتمع وتطوير أفراده في حل المشكلات والتغلب على المعوقات باستخدام الحوار البنَّاء المبني على أسس عقلية .//انتهى//03:17ت م0221