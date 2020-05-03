نجران 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسنفذت جمعية "رعاية" مرضى السرطان بمنطقة نجران اليوم، برنامجاً تدريبياً عن بعد بعنوان "مواجهة ضغوط العمل"، من خلال البث المباشر عبر تطبيق برنامج زووم.ويأتي البرنامج ضمن البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية التي تنفذها الجمعية عن بعد خلال شهر رمضان المبارك لتثقيف المجتمع وتوعيته والرفع من قدرات أفراده .وتناول البرنامج عدة محاور منها تعريف ضغوط الحياة، وأنواع الضغوط النفسية، وكيفية التعامل معها، وأمثلة ونماذج حياتية في مواجهتها.// انتهى //03:19ت م0222