عرعر 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واستواصل الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية في مدينة عرعر جولاتها على العديد من الأنشطة التجارية تزامناً بالسماح لممارسة أعمالها من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء, بمشاركة الفريق التطوعي بجامعة الحدود الشمالية, ضمن مبادرة "الله يقويكم" للقطاعات الحكومية التي تعمل لمكافحة جائحة فيروس كورونا.وأوضح المدير العام للتجارة بالمنطقة أحمد الفايز, أن الفرق الرقابية تفقدت محلات المواد الغذائية والاستهلاكية والأنشطة المسموح لها العمل والتأكد من الالتزام بجميع الإجراءات النظامية, مؤكدا أن وزارة التجارة تستقبل بلاغات عموم المستهلكين عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.// انتهى //04:32ت م0224