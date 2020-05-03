الرياض 10 رمضان 1441 هـ الموافق 03 مايو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك وولي العهد يهنئان رئيس بولندا بيوم الدستور.لجنتا الإعلام والتعليم في الشورى تواصلان اجتماعاتهما عن بعد.النساء أقل إصابة بالفيروس في المملكة.«الصحة» تصدر دليلاً متكاملاً لمرضى السكري عن فيروس كورونا.خيارات مفتوحة لمواجهة كورونا.عودة المواطنين من جورجيا وأذربيجان.«الصحة» تقود دراسات سريرية لعلاج كورونا.الرحلة وصلت مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وسط رعاية كاملة.المجمعات التجارية في ينبع الصناعية تستأنف نشاطها.بإشراف أمير المدينة.. نقل ثلاثة آلاف عامل من الأحياء السكنية إلى الفنادق.لجنة متابعة أوضاع مساكن العمالة بوادي الدواسر تتسلم مباني من التعليم.الروضة والأساطين.. ملاذات التوبة والابتهال في المسجد النبوي.السفير الفلسطيني :علاقتنا بالمملكة عصية على محاولات الفتنةتدشين مساعدات المملكة للشعب الفلسطيني لمواجهة كورونا.. اليوم.زعيم كوريا الشمالية يظهر أخيراً// يتبع //07:02ت م0006