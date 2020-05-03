وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( جهود الخير في زمن كورونا) : تقديم الدعم للدول الصديقة في العالمَين العربي والإسلامي، وإعانة محتاجيها أمر تحرص عليه حكومة المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع "يحفظهما الله"، كنهج ثابت في سياسة الدولة، وفي ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، والآثار المترتبة حول العالم؛ بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) وفي هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك لا تزال هذه الجهود وذلك البذل والسخاء مستمرة؛ لتجد طريقها لمختلف المستفيدين في تلك الدول والشعوب التي تستقبل مساعدات حكومة المملكة من خلال الجهات الرسمية التي تمثلها في تلك المواقع، ويأتي تدشين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري مساعدات المملكة للشعب الفلسطيني الشقيق؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ19) بقيمة تزيد على 10 ملايين ريال سعودي، تتضمن 12 بندًا من الأجهزة والمستلزمات الطبية، تم التعاقد على توريدها من قِبَل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من أوروبا والصين والبعض الآخر من المملكة.. والهادفة لتدعيم إمكانات وزارة الصحة الفلسطينية لحماية الشعب الفلسطيني الشقيق، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك تدشين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمكتب الدعوة والإرشاد بسفارة المملكة العربية السعودية لدى باكستان، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "يحفظه الله"، لتفطير الصائمين في باكستان لعام 1441هـ، بمقر مكتب الدعوة في إسلام آباد لبرنامج تفطير الصائمين، وهو جزء من المشاريع التي وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "يحفظه الله"، بإقامتها في شهر رمضان الكريم في عددٍ من الدول، إضافة إلى تدشين سفير خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا عصام عابد الثقفي في العاصمة جاكرتا بمقر الملحقية الدينية، مشروع خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين (السلال التموينية الغذائية الرمضانية) التي يتم توزيعها باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "يحفظه الله"، في مثل هذه الأيام حرصًا منه على تعاهد إخوانه المسلمين في دول العالم الإسلامي بهذا الشهر الفضيل، ومشاركتهم أجر صومهم من خلال هذا البرنامج المبارك.وختمت :والكثير يُضاف إلى ما سبق ذكره من مبادرات خير وبذل وعطاء وكرم وسخاء تجد طريقها لكل محتاج في عالمَينا العربي والإسلامي، في نهج ثابت من حكومة المملكة التي تسابق أفعالها الأقوال، مهما كانت الظروف وفي مختلف المتغيّرات.// يتبع //07:02ت م0008